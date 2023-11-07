Рыболов поймал двух карпов чудовищного размера

Рыболов Якопо Сандона поймал карпа весом 19,28 кг и поставил мировой рекорд

Итальянский рыболов Якопо Андреа Сандона поставил два мировых рекорда, поймав двух огромных карпов менее чем за две недели. Об этом сообщается на сайте Международной федерации спортивного рыболовства (IGFA).

Первого рекордного карпа Сандона поймал 5 мая 2023 года. Рыба клюнула, когда он ловил нахлыстом на искусственную мушку. Чтобы вытащить свой улов из воды, ему понадобилось 15 минут. После взвешивания оказалось, что карп весит 16,1 килограмма. В октябре IGFA признала его самым крупным экземпляром этого вида, пойманным на подобную снасть.

Второй карп попался Сандону в том же месте всего через десять дней. Он был еще более чудовищных размеров. Взвешивание показало, что вес рыбы составляет 19,28 килограмма. В этот раз Сандона снова ловил нахлыстом, но на снасть другого типа, поэтому ему присудили рекорд мира в другой категории.

Оба карпа существенно превосходят среднюю особь этого вида и по длине, и по массе. В то же время известны и более крупные экземпляры. Самым большим считается карп весом 45,59 килограмма, которого в 2013 году поймал британский рыбак Колин Смит. Этот рекорд не был официально зарегистрирован IGFA.

Ранее сообщалось, что выброшенные хозяевами золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро в штате Миннесота, США. Некоторые экземпляры сопоставимы по размеру с мячом для американского футбола.