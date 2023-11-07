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17:37, 7 ноября 2023Наука и техника

Обнаружена связь между возрастом звезд и горячими юпитерами

PNAS: возраст звездной системы связан с вероятностью наличия горячих юпитеров

Изображение: Proceedings of the National Academy of Sciences (2023) / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила связь между возрастом звезды и тем, как часто встречаются горячие юпитеры возле таких звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые охарактеризовали возраст большого количества звездных систем, у которых есть экзопланеты, подобные Юпитеру. В частности, исследователи хотели определить, может ли возраст звездной системы быть связан с вероятностью наличия горячих юпитеров — газовых гигантов, которые вращаются близко к родительской звезде, имея орбитальный период менее 10 дней.

Предыдущие исследования показали, что такие экзопланеты более горячие, чем другие с аналогичным составом, из-за большого количества тепла, которое они получают от своей звезды. На горячих юпитерах также наблюдаются гораздо более сильные ветры из-за экстремальной разницы температур между ночной и дневной сторонами планеты.

Анализ 383 планет, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд, показал, что горячие юпитеры чаще всего встречаются на орбитах относительно молодых звезд. Ученые также обнаружили, что количество экзопланет типа горячий юпитер уменьшается по мере старения звездных систем. Было высказано предположение, что со временем орбиты этих планет затухают из-за приливного воздействия.

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      Александр Еникеев
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