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15:02, 7 ноября 2023Среда обитания

Квартира в российском городе загорелась из-за телефона

Квартира в Райчихинске Амурской области загорелась из-за зарядки телефона

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Одна из квартир в городе Райчихинске Амурской области загорелась из-за телефона. Об инциденте сообщает портал AMUR.LIFE.

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на улице Победы рано утром в понедельник, 6 ноября. По предварительной версии, собственница квартиры заряжала мобильный телефон, из-за чего произошло короткое замыкание. Когда начался пожар, россиянка самостоятельно покинула помещение и вызвала пожарных.

Сотрудники экстренной службы проникли в квартиру и ликвидировали огонь за четыре минуты. В результате пожара никто не пострадал, однако в одной из комнат оказались повреждены вещи на площади два квадратных метра.

Ранее пожилой жительнице Санкт-Петербурга пришлось переехать в подъезд после пожара в ее квартире. Возгорание произошло из-за свечей, которыми женщина была вынуждена пользоваться после того, как ей отключили свет.

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      Александра Качан
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