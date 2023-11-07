Квартира в российском городе загорелась из-за телефона

Квартира в Райчихинске Амурской области загорелась из-за зарядки телефона

Одна из квартир в городе Райчихинске Амурской области загорелась из-за телефона. Об инциденте сообщает портал AMUR.LIFE.

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на улице Победы рано утром в понедельник, 6 ноября. По предварительной версии, собственница квартиры заряжала мобильный телефон, из-за чего произошло короткое замыкание. Когда начался пожар, россиянка самостоятельно покинула помещение и вызвала пожарных.

Сотрудники экстренной службы проникли в квартиру и ликвидировали огонь за четыре минуты. В результате пожара никто не пострадал, однако в одной из комнат оказались повреждены вещи на площади два квадратных метра.

Ранее пожилой жительнице Санкт-Петербурга пришлось переехать в подъезд после пожара в ее квартире. Возгорание произошло из-за свечей, которыми женщина была вынуждена пользоваться после того, как ей отключили свет.