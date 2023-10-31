Россиянке пришлось переехать в подъезд после пожара

Пенсионерка из Санкт-Петербурга переехала в подъезд после пожара в ее квартире

Пенсионерке из Санкт-Петербурга пришлось переехать в подъезд после произошедшего в ее квартире пожара. На инцидент в северной Столице обратило внимание издание «78».

82-летняя россиянка проживает на пятом этаже многоквартирного здания на улице Шотмана в Невском районе. 27 октябре в ее квартире случился пожар. Возгорание произошло из-за свечей, которыми пользовалась женщина после отключения света и газа.

После происшествия пенсионерка оказалась вынуждена переселиться в подъезд. Собственница пострадавшей квартиры страдает «синдромом Плюшкина», поэтому вместе с ней лестничную клетку заняли несколько больших мешков с вещами. По словам соседей, социальная защита не может помочь — россиянка не хочет разговаривать с сотрудниками.

Ранее москвич выселил свою 93-летнюю родственницу из квартиры, из-за чего ей пришлось жить в подъезде. Как сообщили соседи, соцзащита осведомлена о ситуации, однако не старается решить проблему пожилой женщины.