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16:42, 17 октября 2023Среда обитания

В Москве племянник выселил бабушку в подъезд вместе с котом

«Осторожно, Москва»: племянник выселил 93-летнюю бабушку из квартиры в подъезд

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Москвич выселил 93-летнюю женщину из квартиры в Марьино, поэтому ей пришлось жить в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

О произошедшем сообщили жители дома на Братиславской улице. Они рассказали, что пенсионерку по имени Валентина неделю назад выселил племянник Олег. «Бабушка чистенькая, аккуратная. В свои 93 года в здравом уме и памяти. Соцзащита в курсе, но все делается для галочки и отчетности», — написала одна из жительниц дома в общедомовом чате. Она рассказала, что женщину отвозили в соццентр, но там «бомжи и ужасные условия». Жильцы дома помогают собрать пенсионерке деньги на адвокатов, а пока поселили ее у себя.

Отмечается, что в подъезде она оказалась вместе с мебелью, одеждой и котом. Выселивший пенсионерку племянник уверяет, что поступил по закону. Он рассказал, что в квартиру четыре раза приходил наряд полиции. Кроме того, выселение подтвердил глава соцобеспечения.

Ранее сообщалось о 69-летней москвичке, которая отдала мошенникам квартиру на Арбате стоимостью 21 миллион рублей. Злоумышленники представились сотрудниками следственных органов и рассказали о «спецпрограмме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для спасения пенсионеров».

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    Мария Черкасова
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