Мигрант приставал к женщине на улице российского города и попал под статью

Полиция задержала мигранта, домогавшегося женщины у мечети в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, подозреваемого в домогательствах к местной жительнице недалеко от Соборной мечети. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в ночь на 7 ноября на Кронверкском проспекте Петербурга. Иностранец проявил нездоровый интерес в отношении 21-летней женщины и решил ее потрогать. Прибывший на место наряд полиции задержал 34-летнего мигранта, приехавшего в Россию для устройства на работу.

В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее суд в Томске приговорил к 15 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, домогавшегося двух женщин.