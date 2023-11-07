В России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении

Депутат Драпенко: Моргенштерн вернется без проблем, если не выступал против РФ

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) может без проблем вернуться в Россию в случае, если он не компрометировал вооруженные силы страны. В противном случае, он должен быть готов понести наказание. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

«[Возможно ли его возвращение] надо спрашивать молодежь, а не нас. Это также зависит от того, что он там наговорил. Если выступал против России, значит, мы не готовы его принять. Это вопрос к правоохранительным органам», — считает политик.

Драпеко также добавила, что в случае, если Моргенштерн в своих высказываниях допускал компрометацию Вооруженных сил Российской Федерации, он может вернуться на родину только в случае готовности понести наказание.

«Если высказывания не дотягивают до уголовки или административного наказания, тоже может приезжать без опасений. Но это решать не нам», — заключила Драпеко.

Ранее Моргенштерн признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак.

