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12:43, 7 ноября 2023Силовые структуры

МВД раскрыло детали спецоперации против банды фальшивомонетчиков

МВД: в арендованных квартирах фальшивомонетчиков провели более ста обысков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МВД раскрыло детали спецоперации, проводимой против банды фальшивомонетчиков. Подробностями с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с 2018 года преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений и действовало на территории семи регионов России. Часть фигурантов наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты, другие занимались оптовым и розничным сбытом. Отмечается, что задержанные даже организовали работу онлайн-магазина. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.

Силовики провели более 100 обысков в арендованных квартирах задержанных. Они изъяли поддельные купюры на сумму более 20 миллионов рублей, металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее стало известно, что ФСБ выявила крупную банду фальшивомонетчиков. Участники банды печатали поддельные деньги на сумму до двух миллиардов рублей в год. Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД. Фальшивки, изготовляемые и реализуемые членами ОПГ оптовыми партиями, отличались высоким качеством. Купюры достоинством 5000 рублей сбывались в Москве и области, Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также Дагестане и Крыму.

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