Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 7 ноября 2023Мир

На кортеж президента Палестины напали. От него требовали за 24 часа принять меры против Израиля

Автоколонна президента Палестины Аббаса подверглась нападению, погиб охранник
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Reuters

На кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение. Об этом сообщает CNN Türk, приводя предполагаемые кадры нападения.

На видео запечатлен момент, когда люди в бронежилетах пробегают около дома и хватают автоматы с асфальта. Затем они забегают за автомобиль и начинают стрелять в неизвестных. Точное место, где была эта перестрелка, не раскрывается.

По данным Milliyet, в результате нападения был ранен телохранитель, он не смог выжить. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне потребовала от Аббаса, чтобы в течение 24 часов Палестина «атаковала Израиль».

Материалы по теме:
В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир
В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС.Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир
30 октября 2023
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке.Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
1 ноября 2023
«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
«Это одна из возможностей»Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
5 ноября 2023

Позже администрация Аббаса опровергла нападение на его кортеж

О состоянии самого Аббаса изначально было неизвестно. Позднее источник РИА Новости сообщил, что президент Палестины полностью здоров и работает в офисе в Рамалле.

По словам собеседника агентства, распространяемое видео относится к столкновению, произошедшему в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и разыскиваемым преступником.

Материалы по теме:
«Силы Запада не безграничны» Как война Израиля в секторе Газа повлияет на возможности США и Европы помогать Украине?
«Силы Запада не безграничны»Как война Израиля в секторе Газа повлияет на возможности США и Европы помогать Украине?
26 октября 2023
Один из лидеров ХАМАС приехал в Москву на переговоры. Он обсудил освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы
Один из лидеров ХАМАС приехал в Москву на переговоры.Он обсудил освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы
26 октября 2023
«Это вызывает бурю негодования» Как погромы в Дагестане и визит ХАМАС в Москву повлияют на отношения России и Израиля?
«Это вызывает бурю негодования»Как погромы в Дагестане и визит ХАМАС в Москву повлияют на отношения России и Израиля?
31 октября 2023

Ранее Аббас встретился с Блинкеном и отложил визит в Россию

Незадолго до этого президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в палестинском городе Рамалла.

В ходе переговоров Аббас заявил госсекретарю США о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, подчеркнув, что следует разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор.

Американский госсекретарь, в свою очередь, заверил, что Вашингтон стремится создать безопасные условия для палестинцев и израильтян.

В начале ноября палестинская сторона также попросила отложить визит Аббаса в Россию, который ранее был запланирован на 15 ноября. Об этом сообщил замглавы российского МИД и спецпредставитель президента РФ Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства

Михаил Богдановзамглавы МИД России
Материалы по теме:
500 километров под землей. Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
500 километров под землей.Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
22 октября 2023
В заявлениях ХАМАС об ударе по больнице в Газе нашли нестыковки. Что не так с палестинской версией?
В заявлениях ХАМАС об ударе по больнице в Газе нашли нестыковки.Что не так с палестинской версией?
18 октября 2023
Израиль готовит невиданную по размаху и жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали эти планы?
Израиль готовит невиданную по размаху и жестокости операцию в Газе.Почему в США раскритиковали эти планы?
19 октября 2023

Израиль и Палестина выдвинули условия для мирных переговоров

В конце октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент страны Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий и открытие дорог для гуманитарной помощи, а затем, «если все остановить хорошо», не исключает переговоры.

Однако позже, после встречи Аббаса и Блинкена, посол заявил о невозможности мирных переговоров из-за Израиля и США. По его словам, после встречи никаких позитивных шагов со стороны стран в решении конфликта не последовало. Нофаль объяснил, что Израиль до сих пор нападает на сектор Газа, отказываясь от всего.

США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают

Абдель Хафиз Нофальпосол Палестины в России

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

С подобной риторикой выступал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На кортеж президента Палестины напали. От него требовали за 24 часа принять меры против Израиля

      В США предупредили Украину о возможной потере территорий

      «Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

      Израиль предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в конфликт

      В российском городе внутри жилого дома взорвался газ

      В Китае произошло землетрясение

      Полиция Капитолия арестовала мужчину с оружием вблизи здания Конгресса

      Лидеры ХАМАС приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом

      Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид

      Головина номинировали на приз лучшему игроку октября в чемпионате Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости