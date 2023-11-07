На кортеж президента Палестины напали. От него требовали за 24 часа принять меры против Израиля

Автоколонна президента Палестины Аббаса подверглась нападению, погиб охранник

На кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение. Об этом сообщает CNN Türk, приводя предполагаемые кадры нападения.

На видео запечатлен момент, когда люди в бронежилетах пробегают около дома и хватают автоматы с асфальта. Затем они забегают за автомобиль и начинают стрелять в неизвестных. Точное место, где была эта перестрелка, не раскрывается.

По данным Milliyet, в результате нападения был ранен телохранитель, он не смог выжить. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Сыновья Абу Джанделя», которая накануне потребовала от Аббаса, чтобы в течение 24 часов Палестина «атаковала Израиль».

Позже администрация Аббаса опровергла нападение на его кортеж

О состоянии самого Аббаса изначально было неизвестно. Позднее источник РИА Новости сообщил, что президент Палестины полностью здоров и работает в офисе в Рамалле.

По словам собеседника агентства, распространяемое видео относится к столкновению, произошедшему в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и разыскиваемым преступником.

Ранее Аббас встретился с Блинкеном и отложил визит в Россию

Незадолго до этого президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в палестинском городе Рамалла.

В ходе переговоров Аббас заявил госсекретарю США о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, подчеркнув, что следует разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор.

Американский госсекретарь, в свою очередь, заверил, что Вашингтон стремится создать безопасные условия для палестинцев и израильтян.

В начале ноября палестинская сторона также попросила отложить визит Аббаса в Россию, который ранее был запланирован на 15 ноября. Об этом сообщил замглавы российского МИД и спецпредставитель президента РФ Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства Михаил Богданов замглавы МИД России

Израиль и Палестина выдвинули условия для мирных переговоров

В конце октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент страны Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий и открытие дорог для гуманитарной помощи, а затем, «если все остановить хорошо», не исключает переговоры.

Однако позже, после встречи Аббаса и Блинкена, посол заявил о невозможности мирных переговоров из-за Израиля и США. По его словам, после встречи никаких позитивных шагов со стороны стран в решении конфликта не последовало. Нофаль объяснил, что Израиль до сих пор нападает на сектор Газа, отказываясь от всего.

США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают Абдель Хафиз Нофаль посол Палестины в России

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

С подобной риторикой выступал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.