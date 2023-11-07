На Украине сообщили о состоянии детей погибшего помощника Залужного

УНН: дети помощника Залужного Частякова в больнице после взрыва гранаты

Дети погибшего Геннадия Частякова, помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, находятся в больнице. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

По информации агентства, его дочь находится в состоянии средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает. Сын находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию.

Ранее стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их 13-летнему сыну.