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02:09, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе Зеленского предупредили о ведущем к унижению шаге

Conversation: без помощи Запада за столом переговоров Зеленского ждет унижение

Фото: Reuters

Прекращение помощи Киеву со стороны стран Запада приведет к унижению президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров. Таким мнением поделилась обозреватель издания The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.

Лоренцо Рубьера считает, что обстановка на поле боя и шаткая международная поддержка «оказывают давление» на украинского лидера. Также она указывает на то, что «окно возможностей» для Зеленского во многом зависит от уровня поддержки Запада в ближайшие месяцы.

«Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров», — отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп отверг предложение Владимира Зеленского приехать в Киев.

5 ноября Зеленский заявил, что хочет объяснить Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. «Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не сможет (...) принести мир на Украину», — заявил украинский политик. Зеленский также заявил, что не верит Трампу, что он сможет урегулировать конфликт за сутки.

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      Екатерина Подвигина
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