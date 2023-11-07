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10:31, 7 ноября 2023Ценности

Nike подал в суд на New Balance и Skechers

Nike подал в суд на New Balance и Skechers из-за нарушения патентных прав

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Бренд спортивной одежды и обуви Nike подал в суд на марки New Balance и Skechers из-за нарушения патентных прав. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковые заявления.

Nike обвинил упомянутые компании в незаконном использовании его технологии производства верхних частей кроссовок Nike Flyknit. По утверждению истца, данный способ создания обуви для бега, игры в футбол и баскетбол был им запатентован.

В свою очередь, представители New Balance заявили, что в полной мере уважают права интеллектуальной собственности конкурентов. Однако, по их словам, Nike не владеет исключительными правами на указанные «традиционные методы разработки и производства обуви, которые использовались в данной отрасли десятилетиями».

В июле сообщалось, что шведский бренд H&M подал в суд на китайский ретейлер Shein из-за копирования дизайна некоторых моделей одежды. Компания предъявила иск с обвинениями в нарушении прав интеллектуальной собственности. Среди украденных образцов оказались купальники, свитеры и другие изделия.

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      Алина Гостева
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