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11:07, 7 ноября 2023Мир

Нобелевский лауреат объявила голодовку в иранской тюрьме

Politico: Мохаммади объявила голодовку из-за отказа в оказании помощи в тюрьме

Фото: Vahid Salemi / AP

Лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади начала голодовку после того, как ей вместе с другими заключенными не разрешили получать медицинскую помощь в иранской тюрьме. Об этом сообщает Politico.

Несколькими днями ранее семья Мохаммади заявила, что она страдает от закупорки трех вен и давления в легких. Несмотря на это, по их словам, сотрудники тюрьмы отказались доставить Мохаммади в больницу из-за ее отказа носить хиджаб. «Сегодня Наргиз объявила голодовку, (...) протестуя против двух вещей: политики Исламской Республики по задержке оказания медицинской помощью больным заключенным (...), а также политики обязательного ношения хиджаба для иранских женщин», — говорится в заявлении активистов кампании «Освободите Наргиз Мохаммади».

Активисты также обвинили правительство Ирана во всех бедах, произошедших с женщиной, подтвердив, что она потребляет только воду, сахар и соль, отказываясь при этом принимать лекарства. Иранские официальные лица, в свою очередь, не признали голодовку Мохаммади.

Ранее норвежский Нобелевский комитет в Осло заочно наградил Мохаммади Нобелевской премией мира в 2023 году. Отмечается, что премия была присуждена за ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех.

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      Дарья Балацкая
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