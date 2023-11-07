Обнаженные студентки сфотографировались с коровами и тракторами

Будущие ветеринары, обучающиеся в Университете Мэсси в Новой Зеландии, возродили студенческий обычай и сфотографировались для благотворительного календаря без одежды. Об этом сообщает сайт Stuff.

В прошлом третьекурсники с ветеринарного факультета Мэсси делали такие календари каждый год, однако в 2020 году традиция прервалась. На этот раз в съемках приняли участие 50 добровольцев, среди которых были и студенты, и студентки.

На снимках они полностью обнажены, но для приличия прикрывают половые органы стетоскопами, ветеринарными дозаторами и другими предметами. В качестве антуража используются коровы, трактора и всевозможная сельскохозяйственная техника.

Организаторы обещают, что пять новозеландских долларов (около 300 рублей), вырученных за продажу каждого экземпляра, переведут благотворительной организации Whatever with Wiggy. Она помогает жителям новозеландской глубинки, страдающим от проблем с психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.

