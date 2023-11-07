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07:01, 7 ноября 2023Из жизни

Обнаженные студентки сфотографировались с коровами и тракторами

Фото: Unsplash

Будущие ветеринары, обучающиеся в Университете Мэсси в Новой Зеландии, возродили студенческий обычай и сфотографировались для благотворительного календаря без одежды. Об этом сообщает сайт Stuff.

В прошлом третьекурсники с ветеринарного факультета Мэсси делали такие календари каждый год, однако в 2020 году традиция прервалась. На этот раз в съемках приняли участие 50 добровольцев, среди которых были и студенты, и студентки.

На снимках они полностью обнажены, но для приличия прикрывают половые органы стетоскопами, ветеринарными дозаторами и другими предметами. В качестве антуража используются коровы, трактора и всевозможная сельскохозяйственная техника.

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Организаторы обещают, что пять новозеландских долларов (около 300 рублей), вырученных за продажу каждого экземпляра, переведут благотворительной организации Whatever with Wiggy. Она помогает жителям новозеландской глубинки, страдающим от проблем с психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.

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      Олег Парамонов
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