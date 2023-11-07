Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

Развожаев: в Андреевке обломки одного из дронов упали на крышу частного дома

Обломки от одного из сбитых в Севастополе дронов упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате начался небольшой пожар. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Развожаев сообщил, что над Севастополем сбили пять украинских беспилотников, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В сентябре обломки сбитого в Тверской области дрона упали на территорию Редкинского опытного завода. Обломки устройства упали близ склада, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, — его арендует инженерно-смазочная компания. В результате оказались повреждены пустая цистерна и окна соседнего здания, пожара не последовало.