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05:20, 7 ноября 2023Россия

Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

Развожаев: в Андреевке обломки одного из дронов упали на крышу частного дома

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обломки от одного из сбитых в Севастополе дронов упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате начался небольшой пожар. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Развожаев сообщил, что над Севастополем сбили пять украинских беспилотников, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В сентябре обломки сбитого в Тверской области дрона упали на территорию Редкинского опытного завода. Обломки устройства упали близ склада, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, — его арендует инженерно-смазочная компания. В результате оказались повреждены пустая цистерна и окна соседнего здания, пожара не последовало.

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      Марина Совина
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