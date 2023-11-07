Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

Bloomberg: привлекательность США выросла, в то время как рейтинг Китая упал

В богатых странах на США смотрят более позитивно, чем на Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный американским исследовательским центром Pew.

Аналитики центра отмечают, что доклад появился на фоне ожесточенной борьбы двух стран за глобальное влияние. «В этом году в большинстве опрошенных стран общественное мнение о США гораздо более позитивное, чем мнение о Китае. Но так было не всегда в течение почти двух десятилетий опросов благосклонности, и взгляды на страны колебались вместе с мнениями их лидеров», — говорится в публикации.

Опрос 2023 года зафиксировал, что в среднем 58 процентов в 24 странах положительно относятся к США, по сравнению со средним показателем в 21 процент в отношении Китая. По сравнению с прошлым опросом, проведенным в 2020 году, привлекательность США выросла на 20 процентов, в то время как рейтинг Китая упал на 4 процента.

Как уточняет издание, наиболее значительным разрыв был в Польше, Японии и Южной Корее, где более 70 процентов респондентов оценили США положительно, по сравнению с менее чем 30 процентами в пользу Китая. Различия благосклонности общественного мнения к исследуемым странам сузились в странах со средним уровнем дохода, таких как Индонезия, Южная Африка и Мексика, а в Нигерии Китай обогнал США.

Ранее стало известно, что доля американцев, которые считают, что США слишком много помогают Украине, достигла 44 процентов. По результатам опроса Gallup, рост данного показателя составил 10 процентов по сравнению с июлем нынешнего года.