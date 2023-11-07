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13:02, 7 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет сел в Тель-Авиве под ракетным обстрелом и попал на видео

Самолет El Al сел в Тель-Авиве под ракетным обстрелом

Пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al попал под ракетный обстрел во время посадки в Тель-Авиве. Инцидент сняли на видео, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что Boeing 737 следовал из Тбилиси в аэропорт Бен-Гурион в воскресенье, 5 ноября. «Пилотам пришлось сажать самолет "по-боевому", в момент ракетного обстрела Тель-Авива и активной работы "Железного купола"», — сказано в публикации.

На сохраненном треке на сайте Flightradar24 видно, что перед приземлением лайнер кружил в районе аэропорта. В итоге он сел благополучно с задержкой на 13 минут.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по стратегическим целям ХАМАС в секторе Газа. Также ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт палестинского радикального движения на севере Газы.

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      Мария Борисова
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