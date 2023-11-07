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14:31, 7 ноября 2023Мир

Пентагон назвал четыре основные цели США на Ближнем Востоке

Пентагон назвал укрепление позиций и защиту Израиля целями на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Укрепление позиций и защита Израиля являются целями США на Ближнем Востоке. О приоритетах Вашингтона в регионе рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

Он выделил четыре цели США в регионе. Приоритетами Вашингтона стали защита Вооруженных сил США и американских граждан в регионе, оказание «критической помощи» Израилю в сфере безопасности.

Кроме того, представитель Пентагона отметил координацию с израильской стороной по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, а также укрепление силовой позиции по всему региону для «удержания государственных или негосударственных субъектов от эскалации кризиса за пределами сектора Газа».

Ранее стало известно, что Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Дополнительные силы призваны «помочь с обезвреживанием взрывоопасных предметов, связью и другими средствами поддержки войск, уже находящихся в регионе».

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