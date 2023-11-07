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16:26, 7 ноября 2023Силовые структуры

Переодетых в омоновцев для розыгрыша россиян оштрафовали

В Петербурге суд оштрафовал переодетых в омоновцев участников розыгрыша

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал восьмерых участников розыгрыша, переодетых в сотрудников ОМОН. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантов признали виновными по статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») КоАП РФ. Они заплатят по 1,3 тысячи рублей, а также лишатся обмундирования.

Мужчины свою вину не признали и заявили, что надпись ОМОН на их одежде означает отряд мобильный организации настроения.

28 октября в центре Петербурга около десяти человек под видом группы захвата уложила на асфальт компанию молодых людей. Это увидел сотрудник кафе и, заподозрив неладное, вызвал полицейских. Те выяснили, что все произошедшее было розыгрышем, который заказал один из товарищей «задержанных».

Правоохранители провели обыски у переодетых россиян и нашли у них страйкбольные автоматы и одежду с атрибутикой силовых структур.

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      Илона Палей
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