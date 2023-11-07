Переставшей заниматься сексом после рождения ребенка паре дали совет

Если после рождения ребенка интимная жизнь стала угасать, стоит честно поговорить о сексе и настроениях партнера вне дома, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для издания Mirror паре, переставшей заниматься сексом после рождения ребенка.

К Нолан обратилась мама годовалой дочери. По словам женщины, после родов в ее браке начались проблемы: когда-то спокойный муж начал часто без причины раздражаться, минимум два раза в месяц в семье случаются крупные ссоры. «Не понимаю, что не так, мы никогда не ссорились раньше. Секс был отличным, но сейчас его почти нет. Мне трудно вычислить, когда все покатилось под откос», — призналась автор письма.

По мнению Нолан, здоровое общение прекратилось из-за стресса, связанного с рождения малыша. «Проблемы, скорее всего, нарастали месяцами, а не свалились в одночасье. Лучше не ждать, пока кто-то разозлится, а поговорить друг с другом, пока вы спокойны — и не дома. Сделать это лучше в кафе или ресторане, где нельзя кричать и ругаться, а нужно слушать», — посоветовала Нолан.

При этом, продолжила она, стоит быть вежливыми, выслушивать другого до конца и не стараться мгновенно вставать в оборонительную позицию. «Родительство меняет все, и сложно сфокусироваться на отношениях, когда вы все время измотаны и заняты, так что дайте друг другу немного пространства», — заключила она.

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