Похищенного «фотобизнесменами» медвежонка спасли в Дагестане

Зоозащитники и Минприроды Дагестана спасли медвежонка от браконьеров

В Дагестане спасли медвежонка, которого браконьеры похитили у матери-медведицы. Об этом сообщает «КП Северный Кавказ».

Животное хотели использовать в фотобизнесе. Медвежонок жил на цепи, спал на бетонном полу, а кормили его только хлебом. Днем медведя по кличке Бурушка водили по побережью и предлагали туристам сфотографироваться с ним. Однако бизнес не задался и животное сослали жить в конюшню.

«Жил он на территории конюшни и сильно пахнет конским потом. Что говорит о состоянии лошадей, наши ухоженные копытные соседи из Солнечной долины и близко так не пахли, как сейчас пахнет медвежонок с конюшни», — рассказали сотрудники волгоградского зооцентра «Дино». В дальнейшем хозяева планировали продать Бурушку в ресторан в качестве деликатеса.

О ситуации с медвежонком узнало Минприроды Дагестана. Чиновники попросили зоозащитников из махачкалинского «Эколайн» спасти его. Детали вызволения Бурушки неизвестны, однако в итоге он оказался в руках дагестанских волонтеров, которые нашли ему новый дом в зооцентре «Дино» в Волгограде.

Теперь животному предстоит долгая реабилитация.