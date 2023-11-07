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12:43, 7 ноября 2023Моя страна

Похищенного «фотобизнесменами» медвежонка спасли в Дагестане

Зоозащитники и Минприроды Дагестана спасли медвежонка от браконьеров

Фото: Bobby Mc Leod / Unsplash

В Дагестане спасли медвежонка, которого браконьеры похитили у матери-медведицы. Об этом сообщает «КП Северный Кавказ».

Животное хотели использовать в фотобизнесе. Медвежонок жил на цепи, спал на бетонном полу, а кормили его только хлебом. Днем медведя по кличке Бурушка водили по побережью и предлагали туристам сфотографироваться с ним. Однако бизнес не задался и животное сослали жить в конюшню.

«Жил он на территории конюшни и сильно пахнет конским потом. Что говорит о состоянии лошадей, наши ухоженные копытные соседи из Солнечной долины и близко так не пахли, как сейчас пахнет медвежонок с конюшни», — рассказали сотрудники волгоградского зооцентра «Дино». В дальнейшем хозяева планировали продать Бурушку в ресторан в качестве деликатеса.

О ситуации с медвежонком узнало Минприроды Дагестана. Чиновники попросили зоозащитников из махачкалинского «Эколайн» спасти его. Детали вызволения Бурушки неизвестны, однако в итоге он оказался в руках дагестанских волонтеров, которые нашли ему новый дом в зооцентре «Дино» в Волгограде.

Теперь животному предстоит долгая реабилитация.

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      Варвара Кошечкина
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