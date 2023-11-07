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10:59, 7 ноября 2023Силовые структуры

Пожилой россиянин выстрелил в двух сыновей из-за отсутствия у них работы и денег

На Урале отец расстрелял сыновей за отсутствие работы и денег

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Урале 72-летний отец выстрелил в 46-летнего и 51-летнего сыновей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Туринской Слободе. Пенсионер поругался с мужчинами, так как они не работают и пользуются его деньгами. Он сильно разозлился, достал ружье и стал стрелять. Младший сын получил ранение живота, а старший — руки.

Отмечается, что 46-летний потерпевший не выжил. Отца уже задержали. Он объяснил, что хотел просто воспитать мужчин, но не собирался расправляться с ними.

Ранее стало известно, что в Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на сотрудника МВД.

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      Екатерина Кашурникова
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