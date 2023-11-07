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11:30, 7 ноября 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на вторичное жилье

Эксперт Луценко: вторичные квартиры перестанут дорожать в ноябре
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Вторичные квартиры перестанут дорожать в ноябре. Такое будущее цен на готовую недвижимость предсказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, передает «Российская газета».

По словам эксперта, к нынешним ценам на жилье привело несколько факторов. Стоимость готового жилья «подтягивается» к показателям рынка новостроек, так как при назначении цен собственники ориентируются на стоимость новостроек. Кроме того, россияне, ранее купившие дорогую «первичку», теперь хотят продать ее на вторичном рынке не ниже цены покупки. При этом повышение ипотечных ставок разогнало спрос и цены на новостройки — покупатели ускорились со сделками и получением кредитов на фоне повышения ключевой ставки.

«Когда ипотечные ставки достигнут максимума (а это, видимо, случится уже в ноябре), рост цен остановится. А в сегменте старой "вторички" и тем более ветхого фонда начнется падение», — заявил Луценко. Он добавил, что в октябре, несмотря на рост ипотечных ставок, жилье подорожало. В среднем за месяц стоимость квадратного метра вторичной недвижимости выросла на 4,2 процента, до 107,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что доля покупателей вторичного жилья в России снизилась до рекордно низких 34,5 процента.

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      Александра Качан
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