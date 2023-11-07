Россияне отвернулись от Дубая

Bloomberg: россияне потеряли интерес к жилью в Дубае

Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае и перестали быть главными покупателями на местном рынке. О том, что граждане России отвернулись от эмирата, сообщает Bloomberg.

Как отмечают дубайские брокеры, российский спрос резко сократился в последние несколько месяцев. Среди причин эксперты назвали ослабление рубля к доллару, удорожание недвижимости в Эмирате на 30 процентов за последние два года, разочарование некоторых граждан в городе, а также решение ряда российских банков сократить услуги по переводу валюты, в том числе ограничив ежемесячную сумму, доступную для отправки в Объединенные Арабские Эмираты.

Россияне стали чаще продавать купленные объекты или отказываться от заключенных прежде сделок. Так, российские клиенты агентства Driven Properties с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на 39,9 миллиона долларов, а продали на 75,1 миллиона. По данным брокерской компании Betterhomes, в третьем квартире граждане России стали пятыми по значимости иностранными покупателями жилья в эмирате, притом что в аналогичный период 2022 года заняли первое место.

Заметнее всего падение спроса оказалось на рынке элитной недвижимости. В Unique Properties рассказали, что количество совершенных россиянами транзакций снизилось на 15 процентов, а объем денежных средств — на 50 процентов. Гендиректор компании Араш Джалил отметил, что после начала специальной военной операции в 2022 году россияне были готовы покупать местное жилье вне зависимости от ценника, однако сейчас ситуация изменилась.

Ранее россиянам назвали неожиданные факты о жилье в Дубае. Среди них оказалась необычная высота зданий.