Россиянам назвали неожиданные факты о жилье в Дубае

Риелтор Агеева: рынок жилья Дубая может удивить россиян

Рынок недвижимости Дубая может удивить покупателей из России. Неожиданные факты о жилье в эмирате россиянам назвала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметила необычную высоту зданий в Дубае. «Если в России 10-15 этажей считается стандартной высотой для жилых домов, то в Дубае это уже низкая застройка. Здания на 50 и более этажей — обычное явление. А 5-6-этажные дома? Таких практически нет, их можно встретить в других эмиратах», — пояснила Агеева.

Кроме того, все квартиры в Дубае сдаются с полным ремонтом, включая кухонную и бытовую технику. Зачастую в них имеются встроенные шкафы, панорамные окна и парковочное место. В каждом жилом комплексе обязательно присутствует бассейн, охрана, зоны коворкинга, детские площадки, озеленение и даже спортивные площадки. При этом все это входит в плату за коммунальные услуги, которая составляет около 40 долларов за квадратный метр — не больше, чем в Москве.

Агеева также отметила особенности планировки. Однокомнатные квартиры в Дубае в среднем имеют площадь около 60 «квадратов», а студии — 30-40 квадратных метров. Маленьких студий в 18-20 метров в эмирате нет. Помимо этого, во многих квартирах, особенно больших, есть комната для прислуги.

Ранее россиянам рассказали о риске разочароваться при покупке жилья в Дубае. Чтобы этого не произошло, стоит тщательнее подбирать агентство по недвижимости.