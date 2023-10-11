Назван главный риск для россиян при покупке жилья в Дубае

Эксперт Агеева: при покупке жилья в Дубае россияне рискуют разочароваться

Приобретение жилья в Дубае с целью инвестиций может разочаровать россиян, если они столкнутся с некомпетентным риелтором. Главный риск при покупке недвижимости в эмирате «Ленте.ру» назвала основательница агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.

По словам эксперта, работа с недобросовестным агентством часто приводит к завышенным ожиданиям. Она подчеркнула, что не все проекты в Дубае могут обеспечить высокую доходность и интерес покупателей на вторичном рынке. Чтобы помочь сделать правильный выбор для инвестиций, агент должен уметь четко рассчитать стратегию, хорошо знать рынок и ориентироваться на цели клиента.

Агеева добавила, что выбор сомнительных компаний — распространенная ошибка среди россиян. «К сожалению, часто инвесторы доверяются сомнительным брокерским компаниям, уверенные в том, что любая недвижимость в Дубае приносит двузначные проценты доходности. Но когда оказывается, что это не так, и агент предложил им неликвидный объект, инвесторы остаются разочарованы», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных схемах обмана на рынке жилья Дубая. Местные риелторы часто предоставляют покупателям фейковые скидки на квартиры от застройщиков.