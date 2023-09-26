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14:21, 26 сентября 2023Среда обитания

Названа самая популярная схема обмана россиян на рынке жилья Дубая

Риелтор Агеева: россиянам предоставляют фейковые скидки на жилье в Дубае
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Tanveer Malik / Unsplash

Риелторы Дубая часто предоставляют российским покупателям фейковые скидки на квартиры от застройщиков. Эту и другие самые популярные схемы обмана россиян на рынке жилья в эмирате назвала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, застройщики в Дубае могут делать акционные предложения на определенные проекты или типы квартир. Также бывают дисконты при покупке целого этажа, но такие скидки предлагаются всем агентствам, работающим с девелопером. Отсутствие индивидуальных скидок связано с большим потоком покупателей. Недобросовестные риелторы изначально называют клиенту завышенную стоимость без доступной всем скидки от застройщика, а затем предлагают эксклюзивные условия покупки от агентства только для конкретного человека.

Другая распространенная схема — когда агентство называет более низкую цену, чем есть на самом деле. Потенциальный покупатель официально выражает интерес к покупке объекта, а перед стартом продаж ему сообщают реальную стоимость. Риелторы объясняют это тем, что все квартиры по изначально указанной цене уже проданы.

Ранее сообщалось о рекордном подорожании квартир в Дубае. За год цены на жилье в мегаполисе выросли на 20 процентов.

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    Александра Качан
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