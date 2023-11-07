Россиянин поджег бывшую жену на работе и попал под статью

В Иркутске подозреваемый в поджоге экс-супруги мужчина предстанет перед судом

Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге бывшей супруги на работе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он обвиняется в расправе, совершенной с особой жестокостью и общеопасным способом, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Материалы дела направлены в суд. Мужчина частично признал вину.

По версии следствия, все произошло днем 24 мая на Академической улице Иркутска. Обвиняемый зашел в торговый павильон, где работала его бывшая жена, облил ее бензином из канистры и поджег. В результате его действий 37-летняя женщина получила ожог 60 процентов тела и была доставлена в больницу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, мужчина причинил материальный вред собственнику павильона, где и произошел поджог. Его задержали и поместили под стражу.