Россиянин разбил тарелку о голову старшего брата и лишил его жизни

В Липецкой области мужчина разбил тарелку о голову старшего брата и убил его

В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который во время застолья разбил тарелку о голову старшего брата и лишил его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его отправили под стражу. Свою вину фигурант признал.

По версии следствия, 4 ноября во время застолья в доме в Липецке между нетрезвыми братьями произошел конфликт. Обвиняемый разбил тарелку о голову старшего брата, повредив ему артерию.

Ранее пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян расправился с сыном и тещей музыканта.