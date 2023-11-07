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19:58, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин разбил тарелку о голову старшего брата и лишил его жизни

В Липецкой области мужчина разбил тарелку о голову старшего брата и убил его

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который во время застолья разбил тарелку о голову старшего брата и лишил его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его отправили под стражу. Свою вину фигурант признал.

По версии следствия, 4 ноября во время застолья в доме в Липецке между нетрезвыми братьями произошел конфликт. Обвиняемый разбил тарелку о голову старшего брата, повредив ему артерию.

Ранее пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян расправился с сыном и тещей музыканта.

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      Варвара Митина
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