Россиянин с битой набросился на пару в лифте и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина с битой набросился на зашедшую в лифт пару

В Екатеринбурге мужчина с битой набросился на пару, зашедшую в лифт. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На представленном видеоролике видно, как молодые люди заходят в кабину. Пока они ждут закрытия, из квартиры выскакивает мужчина и бросается с битой на парня. Последний отбивается, его спутница начинает кричать.

Как позже выяснило издание, все произошло в доме на улице Чкалова. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу порталу Ura.ru рассказали, что в полицию никто из участников конфликта не обращался.

«Сотрудники территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в сети», — отметили в ведомстве.

В октябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина с битой напал на подростков.

Он задел орудием одного из мальчиков. Сведений о состоянии подростка тогда не поступало. Нижегородские правоохранители организовали проверку по факту случившегося.