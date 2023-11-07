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10:34, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин забрал на почте мясорубку с наркотиками и попал под следствие

В Хабаровске задержали юношу, получившего на почте мясорубку с наркотиками

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Хабаровске нашли килограмм наркотиков в мясорубке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 21-летний местный житель пришел на почту за посылкой. Однако полицейские заранее получили информацию о направлении в столицу региона крупной партии наркотиков. Тогда молодого человека задержали, а из его коробки достали электрическую мясорубку. Внутри корпуса лежал пакет с мефедроном.

Силовики считают, что юноша планировал разложить содержимое пакета по двум тайникам и передать их координаты куратору. За это россиянину обещали 50 тысяч рублей. Теперь возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

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      Екатерина Кашурникова
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