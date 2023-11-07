Российская артиллерия поразила районы скопления живой силы и техники ВСУ

МО: «Град» ЦВО нанес удар по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и техники украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) получили данные о местоположении противника от разведки, после чего прибыли в район боевого применения. «Артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров», — указали в Минобороны. Отмечается, что затем расчет «Града» вернулся на перезарядку, что занимает не более десяти минут.