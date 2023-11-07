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17:47, 7 ноября 2023Ценности

Седокова в нижнем белье ответила на критику фигуры после похудения

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на критику ее фигуры откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась видео, на котором продемонстрировала результат после похудения. В описании к публикации звезда рассказала, что целый месяц провела на необитаемом острове. «Без еды (хотя все же 100 граммов риса в день), без зеркала и единого крема или даже расчески», — пожаловалась Седокова.

Однако подписчики не оценили нынешний внешний вид артистки и отметили, что она почти не изменилась. Певица отреагировала на такие комментарии снимком в комплекте нижнего белья и скриншотами с замечаниями юзеров. «В комментариях специалисты по питанию не успокаиваются, ведь нельзя же просто пройти мимо и не унизить человека? Забавно, конечно, люди определяют свою ценность. Но не трогает, простите. Проходите дальше, пожалуйста», — высказалась исполнительница.

В августе Анна Седокова раскрыла секреты, которые помогли ей похудеть. Тогда звезда заявила, что сбросила 3,5 килограмма за 18 дней. Для этого, как утверждает знаменитость, она отказалась от вина, а также перешла на интервальное голодание.

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      Карина Черных
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