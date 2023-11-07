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09:42, 7 ноября 2023Мир

Стало известно место укрытия лидеров ХАМАС от операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Fox News: лидеры ХАМАС скрываются от операции в Газе по всему Ближнему Востоку
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС скрываются от операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа по всему Ближнему Востоку. О месте укрытия руководителей организации сообщает Fox News.

Согласно данным военной разведки Израиля, высокопоставленные политические лидеры ХАМАС находятся в Иране, Катаре, Ливане и Турции.

Отмечается, что состояние нескольких лидеров радикального движения составляет миллиарды долларов. Например, состояние заместителя председателя Политбюро ХАМАС Абу Марзука оценивается в три миллиарда долларов, а двух высокопоставленных лидеров ХАМАС Халеда Машаля и Исмаила Хании — примерно в четыре миллиарда долларов.

Ранее ЦАХАЛ продвинулся к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

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      Семен Александров
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