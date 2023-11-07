Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:21, 7 ноября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 14 рейсов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В трех аэропортах Москвы во вторник, 7 ноября, произошла отмена и задержка 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, во Внуково задержали два отправления, тем временем в аэропорту Шереметьево задержано три вылета. В Домодедово семь вылетов состоялись не по расписанию, еще два рейса отменили.

Информации об изменении времени вылета воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массовых сбоев в расписании столичных авиагаваней также не сообщается.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более 70 авиарейсов из-за вооруженного мужчины, который прорвался на взлетно-посадочную полосу на автомобиле. Уточнялось, что нарушитель удерживал в машине ребенка. Полиция задержала его без сопротивления.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Съеденный тайком пирог спас женщине жизнь

      80-летний россиянин домогался ребенка на рейсе в Петербург

      Россиянам посоветовали не обсуждать некоторые темы рядом с умной техникой

      Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

      Россиянин забрал на почте мясорубку с наркотиками и попал под следствие

      Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

      Nike подал в суд на New Balance и Skechers

      Названа неочевидная опасность отсутствия солнечного света

      Экс-протодиакон Кураев раскрыл мотив отъезда в Прагу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости