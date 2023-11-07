Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 14 рейсов

В трех аэропортах Москвы во вторник, 7 ноября, произошла отмена и задержка 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, во Внуково задержали два отправления, тем временем в аэропорту Шереметьево задержано три вылета. В Домодедово семь вылетов состоялись не по расписанию, еще два рейса отменили.

Информации об изменении времени вылета воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массовых сбоев в расписании столичных авиагаваней также не сообщается.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более 70 авиарейсов из-за вооруженного мужчины, который прорвался на взлетно-посадочную полосу на автомобиле. Уточнялось, что нарушитель удерживал в машине ребенка. Полиция задержала его без сопротивления.