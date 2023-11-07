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05:01, 7 ноября 2023Россия

Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

Yle: в Финском заливе был поврежден российский кабель связи

Фото: Береговая охрана Финляндии в соцсети X

На дне Финского залива повреждения получил российский кабель связи. Об этом сообщает издание Yle.

Инцидент с телекоммуникационным кабелем «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, произошел еще 8 октября в экономической зоне Финляндии. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту. На месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

Предположительно, канал был перебит одновременно с газопроводом Balticconnector и телекоммуникационным подводным кабелем между Швецией и Эстонией. Микко Хирви, заместитель командующего береговой охраной Финского залива, не исключил такого варианта.

Ранее финская полиция обнаружила около поврежденного газопровода Balticconnector объект, который впоследствии был опознан как корабельный якорь. Военно-морские силы Финляндии уже подняли его на поверхность для дальнейшего изучения.

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      Марина Совина
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