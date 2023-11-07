Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:34, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

Живущая в США блогерша из России Торри Херманн назвала Лос-Анджелес грязным

Кадр: STANDUP LA / YouTube

Популярная блогерша из России Торри Херманн (Torry Hermann, настоящее имя — Виктория), живущая в США, назвала Лос-Анджелес грязным городом. О минусе американского города она высказалась в подкасте STANDUP LA, беседуя с комиком Александром Незлобиным. Ролик доступен на YouTube.

«Ну грязно же сильно. Очень грязно», — сказала Херманн, комментируя тот факт, что ей не нравится Лос-Анджелес. Незлобин в ответ указал, что, живя в этом городе, постепенно можно привыкнуть к тому, что он грязный.

Ранее Александр Незлобин раскрыл разницу между доходом комиков в России и США. Юморист заверил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Соединенных Штатах Америки.

Торри Херманн в 15 лет переехала из Челябинска в Канаду. Блогерша рассказывала, что перед тем как начать полноценную карьеру в соцсетях, она работала руководителем отдела продаж в автосалоне в Ванкувере. Позднее Херманн вышла замуж и переехала в Калифорнию.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Съеденный тайком пирог спас женщине жизнь

      80-летний россиянин домогался ребенка на рейсе в Петербург

      Россиянам посоветовали не обсуждать некоторые темы рядом с умной техникой

      Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

      Россиянин забрал на почте мясорубку с наркотиками и попал под следствие

      Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

      Nike подал в суд на New Balance и Skechers

      Названа неочевидная опасность отсутствия солнечного света

      Экс-протодиакон Кураев раскрыл мотив отъезда в Прагу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости