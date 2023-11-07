Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

Живущая в США блогерша из России Торри Херманн назвала Лос-Анджелес грязным

Популярная блогерша из России Торри Херманн (Torry Hermann, настоящее имя — Виктория), живущая в США, назвала Лос-Анджелес грязным городом. О минусе американского города она высказалась в подкасте STANDUP LA, беседуя с комиком Александром Незлобиным. Ролик доступен на YouTube.

«Ну грязно же сильно. Очень грязно», — сказала Херманн, комментируя тот факт, что ей не нравится Лос-Анджелес. Незлобин в ответ указал, что, живя в этом городе, постепенно можно привыкнуть к тому, что он грязный.

Ранее Александр Незлобин раскрыл разницу между доходом комиков в России и США. Юморист заверил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Соединенных Штатах Америки.

Торри Херманн в 15 лет переехала из Челябинска в Канаду. Блогерша рассказывала, что перед тем как начать полноценную карьеру в соцсетях, она работала руководителем отдела продаж в автосалоне в Ванкувере. Позднее Херманн вышла замуж и переехала в Калифорнию.