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01:14, 7 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы Израилю

Фото: Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Слова Хагари приводятся на сайте ЦАХАЛ.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал бригадный генерал.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Екатерина Подвигина
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