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14:20, 7 ноября 2023Моя страна

В Челябинске назовут лучших сантехников России

В Челябинске состоится финал чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Челябинске состоится финал чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», по итогом которого судьи назовут имена лучших специалистов страны. Об этом сообщает издание «Бизнес журнал. Урал».

Отмечается, что среди лидеров — городская команда «Мотив». Кроме южноуральцев, в финале примут участие команды из Воронежской, Нижегородской, Московской и Ленинградской областей, а также Москвы, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми и Красноярского края.

Призовой фонд состязания составляет один миллион рублей. Победители получат 500 тысяч рублей и золотой кубок, второму месту достанется 300 тысяч рублей, третьему месту — 200 тысяч рублей.

Известно, что данный конкурс появился в Челябинской области, впервые его провели в 2012 году.

В октябре в Екатеринбурге начался чемпионат по декоративной косметике, маникюру и парикмахерскому искусству. В нем приняли участие 400 мастеров.

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      Карина Черных
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