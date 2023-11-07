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20:21, 7 ноября 2023Бывший СССР

В Донецке заявили о гибели шести человек из-за обстрела

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Ворошиловского района погибли шесть человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия. Согласно предварительной информации, погибли шесть человек, заявил градоначальник. Кулемзин добавил, что подробные данные уточняются.

7 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах ВСУ.

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      Кристина Есикова
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