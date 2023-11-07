В Госдуме предложили увеличить пенсии ряду россиян

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии с 70 лет для многодетных

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. Текст обращения депутат опубликовала в своем Telegram-канале.

Лантратова считает, что надбавка должна появиться в том числе у усыновлявших и бравших детей под опеку.

По действующим сейчас правилам на двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют право 80-летние граждане или инвалиды I группы. Парламентарий высказалась за то, чтобы дополнить этот ряд категорий многодетными пенсионерами, достигшими возраста 70 лет.

В случае одобрения предложения, по поводу которого запрошена позиция правительства страны, такие россияне, исходя из данных за 2023 года, смогут дополнительно получать 7567 рублей в месяц. Также прибавку к пенсии с ноября увеличили бывшим работникам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям горных рабочих.