Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:01, 7 ноября 2023Экономика

В Госдуме предложили увеличить пенсии ряду россиян

В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии с 70 лет для многодетных

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. Текст обращения депутат опубликовала в своем Telegram-канале.

Лантратова считает, что надбавка должна появиться в том числе у усыновлявших и бравших детей под опеку.

По действующим сейчас правилам на двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют право 80-летние граждане или инвалиды I группы. Парламентарий высказалась за то, чтобы дополнить этот ряд категорий многодетными пенсионерами, достигшими возраста 70 лет.

В случае одобрения предложения, по поводу которого запрошена позиция правительства страны, такие россияне, исходя из данных за 2023 года, смогут дополнительно получать 7567 рублей в месяц. Также прибавку к пенсии с ноября увеличили бывшим работникам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям горных рабочих.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

      Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

      Банк России ухудшил прогноз по инфляции

      В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

      Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

      В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

      Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

      38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

      Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

      Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости