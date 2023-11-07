В Крыму школьник угнал самокат за 60 тысяч рублей под присмотром матери

Mash: в Ялте школьник угнал чужой самокат под присмотром матери

В крымской Ялте школьник угнал чужой самокат стоимостью 60 тысяч рублей, вероятно, под присмотром матери. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По информации издания, кража произошла на улице Московской. Камеры видеонаблюдения запечатлели лица двух подростков и взрослой женщины.

Один из ребят забрал транспортное средство и поспешил скрыться. Сотрудники полиции начали искать злоумышленников.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ десятилетний мальчик угнал новую машину матери и попал в ДТП. Полицейские остановили его в ходе погони. Правоохранители провели профилактическую беседу с ребенком и родительницей.

Еще раньше в Тюмени пьяный юноша выкрал у отца ключи от автомобиля и устроил аварию.