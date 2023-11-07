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17:27, 7 ноября 2023Среда обитания

В соевых бобах увидели спасение планеты

Bloomberg: для биодизеля захотели использовать соевые бобы

Фото: inewsfoto / Shutterstock / Fotodom

В США для создания возобновляемого дизельного топлива захотели использовать генетически модифицированные соевые бобы, выделяющие большое количество масла. Об этом пишет Bloomberg.

Создание биодизеля могло бы удовлетворить потребность в топливе, используемом для пассажирских самолетов и грузовиков дальнего следования, пишет издание. В настоящее время способы получения нового вида бобовых изучают исследователи стартапа ZeaKal Inc. Организация планирует представить первую партию семян с высоким содержанием масла для коммерческого использования в 2024 году. Большое количество масла и белка бобы производят из-за генной модификации, которая способствует более длительному фотосинтезу. Содержание масла в таких семенах достигает 23 процентов — на 20 процентов больше, чем у обычных семян.

В компании уверены, что использование модифицированных соевых бобов могло бы позволить не засеивать дополнительно 13 миллионов квадратных километров масличными культурами в США. «Это (модифицированные бобы — прим. "Ленты.ру") новая нефть», — заявил главный исполнительный директор ZeaKal Inc. Хан Чен. Выгода от использования новых соевых бобов заключается в том, что при производстве меньшего количества продукта можно получить большое количество масла при малых затратах, объяснил Чен.

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Использование возобновляемого дизельного топлива часто позиционируется как один из лучших способов сократить выбросы среди видов транспорта, которые сложно электрифицировать. О планах заняться соевыми бобами уже объявили крупные занимающиеся растениеводством компании страны — ABCD, Archer, Daniels-Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus.

Ранее стало известно, что в США собираются потратить два миллиарда долларов на строительство правительственных зданий в 39 штатах. Особенностью их возведения станет то, что в них будут использованы бетон, стекло и другие материалы, которые создавались с минимальным ущербом окружающей среде.

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      Мария Черкасова
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