В соевых бобах увидели спасение планеты

Bloomberg: для биодизеля захотели использовать соевые бобы

В США для создания возобновляемого дизельного топлива захотели использовать генетически модифицированные соевые бобы, выделяющие большое количество масла. Об этом пишет Bloomberg.

Создание биодизеля могло бы удовлетворить потребность в топливе, используемом для пассажирских самолетов и грузовиков дальнего следования, пишет издание. В настоящее время способы получения нового вида бобовых изучают исследователи стартапа ZeaKal Inc. Организация планирует представить первую партию семян с высоким содержанием масла для коммерческого использования в 2024 году. Большое количество масла и белка бобы производят из-за генной модификации, которая способствует более длительному фотосинтезу. Содержание масла в таких семенах достигает 23 процентов — на 20 процентов больше, чем у обычных семян.

В компании уверены, что использование модифицированных соевых бобов могло бы позволить не засеивать дополнительно 13 миллионов квадратных километров масличными культурами в США. «Это (модифицированные бобы — прим. "Ленты.ру") новая нефть», — заявил главный исполнительный директор ZeaKal Inc. Хан Чен. Выгода от использования новых соевых бобов заключается в том, что при производстве меньшего количества продукта можно получить большое количество масла при малых затратах, объяснил Чен.

Использование возобновляемого дизельного топлива часто позиционируется как один из лучших способов сократить выбросы среди видов транспорта, которые сложно электрифицировать. О планах заняться соевыми бобами уже объявили крупные занимающиеся растениеводством компании страны — ABCD, Archer, Daniels-Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus.

Ранее стало известно, что в США собираются потратить два миллиарда долларов на строительство правительственных зданий в 39 штатах. Особенностью их возведения станет то, что в них будут использованы бетон, стекло и другие материалы, которые создавались с минимальным ущербом окружающей среде.