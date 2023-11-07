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15:26, 7 ноября 2023Среда обитания

В США потратят миллиарды долларов на экологичные дома для правительства

Reuters: в США выделят $2 млрд на не вредящие природе здания правительства

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена собирается потратить два миллиарда долларов на возведение правительственных зданий, при строительстве которых будет нанесен минимальный ущерб окружающей среде. Об этом сообщает Reuters.

Инвестировать средства планируется в 150 федеральных строительных проектов в 39 штатах. Для возведения будут использовать асфальт, бетон, стекло и сталь, при производстве которых выбросы углекислого газа были минимизированы.

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По словам старшего советника Байдена Джона Подесты, инвестиции помогут сократить вредные выбросы в секторах, наиболее тяжело поддающихся декарбонизации. Вышеперечисленные строительные материалы относятся к числу наиболее углеродоемких, на их долю приходится почти половина всех выбросов парниковых газов на промышленных предприятиях в США, отмечает агентство.

Ранее Международный валютный фонд увидел угрозу для глобальной экономики в принятии мер по достижению углеродной нейтральности. Там рассчитали, что выполнение климатических обязательств к 2050 году может привести к росту долга в некоторых странах на 45-50 процентов ВВП.

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      Мария Черкасова
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