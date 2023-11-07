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10:59, 7 ноября 2023Экономика

В UBS заявили об опасном росте теневого сектора мировой экономики

Глава UBS Келлехер: 50 % мировых финансовых активов находятся в теневом секторе

Фото: Frederick Warren / Unsplash

Председатель совета директоров UBS Group Колм Келлехер заявил об опасном росте теневого сектора мировой экономики — к настоящему времени почти половина всех финансовых активов связаны с кредитованием небанковскими организациями. Его слова приводит Bloomberg.

Под теневым сектором функционер отметил растущие объемы кредитования корпораций и потребителей со стороны небанковских организаций и менеджеров. Сохранение подобной тенденции в среднесрочной перспективе может привести к следующему глобальному кризису. «Это реальная причина для беспокойства. Следующий кризис, когда он произойдет, будет в этом секторе. Это будет фидуциарный (связанный с подрывом доверия — прим. «Ленты.ру») кризис», — предупредил Келлехер в ходе выступления на форуме в Гонконге.

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В свою очередь, основатель компании Citadel Кен Гриффин в качестве еще одной причины для беспокойства назвал тенденцию деглобализации мировой экономики и торговых отношений. Он счел подобный процесс «гигантским джокером». Предсказать, как повлияет этот фактор на усиление глобальной инфляции, в настоящее время представляется затруднительным. «Мы еще не знаем, как выглядит мир, который предполагает деглобализацию», — заключил эксперт.

Ранее о растущих рисках фрагментации мировой экономики на фоне геополитической напряженности также предупреждали в Международном валютном фонде (МВФ). Тогда аналитики организации заявили, что мировой ВВП может потерять до семи процентов от усиления процессов деглобализации при неблагоприятном сценарии и от 0,2 процента — согласно оптимистичной оценке. В МВФ также отметили, что интеграция экономических отношений, которой характеризовалась вторая половина XX века, рискует повернуть вспять в среднесрочной перспективе на фоне роста геополитических разногласий в мире.

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      Анатолий Акулов
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