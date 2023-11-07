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12:17, 7 ноября 2023Культура

Выставку «Россия» в первые три дня посетили почти 450 тысяч человек

Почти 450 тысяч человек посетили выставку «Россия» в первые три дня

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, в первые три дня посетили почти 450 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов, такое число гостей выставки — рекорд для ВДНХ. «В день открытия выставки 4 ноября ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Международная выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие все 89 регионов России. С 8 ноября по 14 января в рамках мероприятия пройдут Дни регионов — главы каждого субъекта страны расскажут о достижениях регионов за последние несколько лет.

Ранее посетители мероприятия поделились своими впечатлениями от масштабов форума. Они отметили, что чувствуют гордость за свою страну и обязательно посетят выставку еще раз.

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      Варвара Кошечкина
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