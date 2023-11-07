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13:12, 7 ноября 2023Силовые структуры

Ячейка ИГ грабила инкассаторов в Москве и отправляла миллионы боевикам в Сирию

ФСБ: ячейка ИГ в Москве похитила 100 млн рублей после нападений на инкассаторов

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве ячейка организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация) похитила 100 миллионов рублей после нападений на инкассаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по городу Москве и Московской области.

Силовики установили, что сторонники террористов совершали вооруженные нападения на инкассаторов, а затем похищенные деньги отправляли боевикам в Сирию.

Ранее стало известно, что главарь московской ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) по фамилии Сатторов получил 22 года лишения свободы за ряд преступлений. В ячейку входили семь активных участников, которые присягнули ИГ и исповедовали радикальный ислам. Они образовали «дмитровский джамаат».

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      Екатерина Кашурникова
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