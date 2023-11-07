Задержание банды фальшивомонетчиков в семи регионах России попало на видео ФСБ

Появилось видео задержания крупной банды фальшивомонетчиков сотрудниками ФСБ

Появилось видео с задержанием сотрудниками ФСБ крупной банды фальшивомонетчиков, действовавших на территории семи регионов России. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, что ФСБ задержала одного из подозреваемых по месту жительства. Мужчину вместе с предполагаемым соучастником доставили в отделение. При обысках сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупные партии уже готовых поддельных купюр, а также заготовки и технику для изготовления фальшивых денег.

Как сообщило ведомство, задержанные участники группировки печатали до двух миллиардов поддельных рублей в год. Их купюры отличались высоким качеством. Для сбыта злоумышленники выбрали Московский регион, Санкт-Петербург, Крым и Дагестан, а также Ростовскую, Волгоградскую и Белгородскую области.