Россиянам стало сложнее обслуживать кредиты

В РФ стало больше граждан, выделяющих на погашение кредитов более 50 % доходов

В России продолжает расти доля заемщиков, которые имеют сложности с выплатами по кредитам, а также тех, кому приходится ежемесячно выделять на погашение кредитов половину полученных доходов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу финтех-сервисов CosmoVisa), результаты опроса есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

С августа по октябрь доля россиян, которым трудно обслуживать кредиты, выросла на 6 процентных пунктов, до 22 процентов. Также увеличилась доля людей, которые периодически пропускают график погашения — в августе об этом сообщило 17 процентов респондентов, тогда как в октябре уже 21 процент.

В настоящее время на погашение долга по кредитам более половины своего ежемесячного дохода тратят 18 процентов граждан (против 16 процентов двумя месяцами ранее). У более трети опрошенных (42 процентов) на выплату каждый месяц уходит от 10 до 30 процентов дохода, а у 24 процентов респондентов — 30-50 процентов дохода. В то же время доля тех, кто направляет на погашение кредитов до 10 процентов дохода, составила 12 процентов, а отдавать более 80 процентов своих доходов вынуждены 4 процента граждан. Эксперты отметили рост по всем категориям.

По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за последний год также наблюдается резкий рост числа россиян–неплательщиков по кредитам. За январь-сентябрь 2023 года показатель увеличился на 22 процента, до 21,1 миллиона человек. Причем общая сумма долгов, подлежащих выплате, достигла 2,9 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, чем годом ранее. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее предупредил, что уровень закредитованности населения выглядит чрезмерно высоким.