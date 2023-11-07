Зеленский поменял состав Ставки главнокомандующего

Зеленский ввел в состав Ставки командующего силами спецопераций Лупанчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Ставки главнокомандующего и ввел в нее командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса президента.

Также из Ставки выведен уволенный ранее экс-командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко.

3 ноября стало известно об увольнении Хоренко с поста командующего Силами спецопераций. По его словам, ему неизвестны причины увольнения, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также не смог ему ничего объяснить.