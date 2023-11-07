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16:00, 7 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский поменял состав Ставки главнокомандующего

Зеленский ввел в состав Ставки командующего силами спецопераций Лупанчука

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Ставки главнокомандующего и ввел в нее командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса президента.

Также из Ставки выведен уволенный ранее экс-командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко.

3 ноября стало известно об увольнении Хоренко с поста командующего Силами спецопераций. По его словам, ему неизвестны причины увольнения, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также не смог ему ничего объяснить.

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      Александр Слабиев
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